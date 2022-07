Desmantellen un grup criminal a l'Eixample que traficava amb drogues valorades en quasi dos milions d'euros

speed

GHB

drogues

els

han desmantellat un grup criminal assentat aque traficava amb drogues valorades en més d'1,7 milions d'euros al mercat il·lícit. En l'operatiu, s'han detingut, tres de les quals ja han ingressat a presó. La resta, han quedat en llibertat amb càrrecs.La policia ha posat en marxa escorcolls i ha intervingut prop dede substàncies com, amfetamines o cocaïna. Segons han comptabilitzat, l'organització feia contraban amb. Gràcies a les queixes del veïnat, els cossos policials van iniciar una investigació, que ha culminat ambdels darrers anys a la capital catalana.Elté tres antecedents, però només un és per tràfic de substàncies. Tret d'algun membre que també havia estat detingut pel mateix crim, la resta no tenen cap antecedent en aquest àmbit delictiu. Els agents treballen amb la hipòtesi que el líder de la banda criminal utilitzava persones d'aquestes característiques perquè guardessin la droga. Així, es creu que el braç executor era un únic home, mentre que els altres estarien en uni farien tasques d'intermediaris, guardians o transportistes.Tal com ha comprovat la Guàrdia Urbana i els Mossos, les substàncies, a excepció de la cocaïna, eren de disseny. I pel que fa al mecanisme de venda, el comprador s'adreçava al domicili, situat al carrer, i aconseguia la droga. Una altra opció era l'intercanvi entre intermediaris. Els policies han comprovat que molts dels pagaments s'efectuaven telemàticament. Al dispositiu final,agents policials han fet set entrades a diferents immobles ubicats als barris de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor