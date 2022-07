Una oferta que no es pot rebutjar: la casa de Vito Corleone a «The Godfather» es pot llogar a Airbnb

La mansió d'Staten Island Foto: Airbnb

El turisme relacionat amb els clàssics del cinema és un dels més prolífics del planeta. Localitzacions, edificis, paisatges, carrers o cases que són absolutament reconeixibles per una pel·lícula o sèrie han acabat convertint-se en destins per a milions de persones. Els exemples són immensos: des de Croàcia, gràcies a; els paisatges de Nova Zelanda pero els castells d'Escòcia, Irlanda i Anglaterra per Harry Potter. Ara, se li suma un altre edifici... d'una manera especial.La famosa mansió de Vito Corleone, el líder de la màfia que protagonitza(1972, Francis Ford Coppola), es pot llogar a la plataforma Airbnb per un irrisori preu de 50 dòlars la nit., a la zona sud de Nova York, és la mateixa en la que se celebren totes les escenes inicials de la pel·lícula: des de la conversa amb l'enterrador, passant per les celebracions de la boda on es presenten la majoria dels personatges.D'uns 600 metres quadrats, el perfil de la mansió a la plataforma explica que "és una casa familiar en un barri tranquil", perònomés hi poden entrar fins a cinc persones, dues persones adultes i tres fills. Estan excloses qualsevol visita, visites addicionals i, per descomptat, festes de qualsevol mena. El domicili, amb cinc habitacions, set lavabos, la piscina d'aigua de mar, gimnàs... va ser construït el 1930 i venuda el 2016 per 2,4 milions de dòlars, acabant a Airbnb.Encara no es pot reserva la mansió Corleone:A més, l'excentricitat no s'atura: si es vol llogar la mansió s'ha de fer per tot el mes d'agost. És a dir, un marge de molt pocs dies.

