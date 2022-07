Un jugador revelació del Dortmund s'aparta dels terrenys de joc per un càncer de testicles

Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt.



Gute Besserung, @HallerSeb! 🙏🙏



Weitere Infos: https://t.co/XPaNATxgDI pic.twitter.com/v6hA6MeGLV — Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2022

va ser, la temporada passada, el jugadoramb 11 gols en vuit partits. Aleshores, jugava amb l'Ajax, ara és del Borussia. El club alemany necessitava un substitut a Erling Haaland, que recentment ha fitxat pel Manchester City, i va veure en el davanter francès una futura estrella del futbol.Haller, de 28 anys, ja s'havia incorporat al seu nou equip i, en plena pretemporada a Suïssa,per una malaltia: un. Es va adonar que tenia un tumor quan, després d'un entrenament aquest mateix dilluns, va sentir molèsties i va demanar fer-se unes proves mèdiques. La notícia l'ha comunicat el mateix club a les seves xarxes socials."Sebastien Haller va haver d'abandonar el camp d'entrenament per una malaltia, i ja ha viatjat de tornada a Dortmund. Durant les proves mèdiques, se li va descobrir un tumor testicular. Recuperat aviat", ha detallat el club a Twitter que també ha explicat queLa notícia ha estat un xoc per al jugador i, ara, el que ha demanat el club és que "es respecti la seva privacitat i la de la seva família". Tan aviat com tinguin nova informació, han afirmat, la donaran a conèixer després que sigui validada pel mateix afectat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor