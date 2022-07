L'enginyosa resposta d'Iglesias sobre una possible coalició de Podem, ERC i Bildu

Me han preguntado si estoy preparando una candidatura con Bildu y ERC. La respuesta es sí. Aquí lo explico en detalle 😏 👇🏻 pic.twitter.com/mwT6iZrhDw — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) July 18, 2022

Obviamente la Embajada de Venezuela es para servidora, no? 😂😂 https://t.co/A6GnSd3H08 — Ione Belarra (@ionebelarra) July 18, 2022

L'exvicepresident del govern espanyol i exlíder de Podem,ha estat preguntat aquest dilluns sobre si els rumors d'unaeren certs, i la seva resposta no només ha donat la volta a la xarxa -acumula més de 30.000 m'agrada a Twitter- sinó que també ha estat tema de conversa en el món polític.Iglesias ha fet broma amb la possibilitat que un escenari així pogués passar i s'ha recreat imaginant-se tots els detalls:, ha començat a relatar.serà nomenat ministre de Defensa i comprarem amb el pressupost de l'un helicòpter perquè es pugui desplaçar tranquil·lament", ha continuat l'exlíder de Podem, que, explícitament, gaudia dibuixant l'escenari. I ha afegit dos nous personatges per donar-li encara més color: el diputat d'ERC al Congrés,i l'actual vicepresidenta segona de l'executiu espanyol,. "Rufián serà nomenat ambaixador al Vaticà i hi ha una part no pública de l'acord que he firmat amb Otegui i amb Junqueras que implicarà que Yolanda Díaz sigui contractada com a advocada laboralista".que s'implementaria amb aquest escenari, ha descrit Iglesias, seria "traslladar les restes de (Antonio)a Mingorrubio perquè descansi juntament amb".La resposta d'alguns dels implicats no ha trigat a arribar. El més ràpid ha estat Otegui, que ha reaccionat a la inesperada resposta d'Iglesias amb aquestes paraules: ". Ho puc confirmar?" Poc més tard, ha pujat al carro el mateix Rufián que ha assegurat queI, per últim, una altra resposta destacada ha estat la de la secretària general de Podem,, que tot i que l'exlíder del seu partit no l'ha interpel·lat directament, també ha volgut explicar com a ella li agradaria formar part d'aquesta coalició: "Òbviament, l'ambaixada a Veneçuela és per a una servidora, no?", ha dit, entre riures.

