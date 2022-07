de manual comesa pels agents de la policia italiana de Milà. En una escena gravada al bell mig de la ciutat per diversos testimonis, diversos policies decideixen aturar un vehicle i treure la persona que conduïa encanyonant-la amb una pistola. El conductor era, migcampista francès que milita en les files de, actual campió de la Serie A. En una escena que recorda moments molt tensos viscuts als Estats Units, dos policies l'escorcollen,fins que arriba un tercer agent.Aquest els informa que estan fent un registre aleatori al jugador professional de 27 anys del Milà., la cara del policia que estava fent l'escorcoll a Bakayoko canvia de manera radical i, segons diversos testimonis recollits per la premsa italiana, van deixar-lo estar. Ara per ara, es desconeix els motius pels quals els agents van decidir parar el vehicle del jugador i fer-lo sortir per realitzar un escorcoll amb aquest nivell d'intimidació.La pràctica policial d'enregistraments a persones racialitzades no és única d'Itàlia. A Catalunya,aquestes males pràctiques policials arbitràries que atura, deté, identifica i escorcolla persones racialitzades pel simple fet de ser-ho.

