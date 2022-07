El Grup Barnils obre una investigació interna al diputat Dalmases per intimidar una periodista a TV3

Elobrirà un "" contra el diputat de Junts per haver intimidat una periodista de l'equip del FAQS de TV3 el passat 9 de juliol , quan va ser entrevistada la presidenta del Parlament,. El dirigent, a més de ser vicepresident de Junts, és també membre del grup de periodistes, que ha considerat d'"" els fets explicats tant percom per El Diario."Les actuacions descrites estan molt allunyades dels principis del Grup i obrirem un procediment intern d'investigació, atès que Francesc de Dalmases és soci de l'entitat", asseguren en un tuit.Segons confirmen fins a quatre testimonis dels fets, el dirigent, mà dreta de la també presidenta de Junts, va agafar la periodistai la va tancar peral camerino de convidats per les preguntes que se li havien fet a Borràs, també present dins de la sala. Una actitud de Dalmases definida com apels qui ho van presenciar i que va incloure, a més dels crits,El grup d'ja ha anunciat que portarà el cas a la, de la qual Dalmases n'és membre, per demanar un aclariment dels fets i demanar "responsabilitats" si es considera oportú. La diputadaha titllat els fets d'"inadmissibles" i ha recordat que els diputats tenen un codi de conducta que els exigeix "respecte cap als professionals de la informació".

