El despreniment de dues grans pedres obliga a tancar una platja de l'Escala

L'Ajuntament de(Alt Empordà) halade l'després que s'hagini hagin anat a parar a la zona on s'instal·len els banyistes. Per evitar riscos, el consistori ha decidit posar dos cartells a les escales d'accés que porten fins a la cala, on s'adverteix que hi ha risc de despreniments i s'informa que la platja està tancada.En paral·lel, l'Ajuntament també ha enviat un informe alperquè estudiïn si cal col·locar una malla de retenció que eviti més despreniments. De fet, el sistema ja es va posar a part d'aquesta petita cala (on la platja està formada per còdols i roques).La platja de l'Illa Mateua està situada. Ocupa una petita cala i està formada sobretot per. Fa anys, part de la zona de platja ja es va cobrir amb una malla de retenció. Ara, però, a la zona d'accés, on l'altura del penya-segat és baixa, s'han desprès dues roques de grans dimensions.El consistori ha col·locat cartells informatius a les escales que porten cap a l'aigua, advertint que hi ha risc de despreniment, i explicant als banyistes que la platja està tancada. Tot i això, i que els cartells estan en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès) alguns d'ells se salten la prohibició.

