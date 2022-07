Sánchez Llibre i el combat per l'hegemonia empresarial

"Torna" l'acte de l'IESE

Un autor marxista comgaudiria amb l'espectacle que ofereix en aquests moments el món econòmic català. L'autor italià, obsedit per la lluita per l', contemplaria amb interès l'efervescència que expressen totes les entitats econòmiques del país. L'objectiu és nítid per tots els protagonistes: liderar i fer-se amb l'hegemonia del discurs davant uns temps convulsos i en vigílies d'una tardor que es preveu molt difícil., que aquest dilluns ha celebrat la seva assemblea general per ratificar un nou mandat de Josep Sánchez Llibre , es disposa a competir de valent perLes eleccions no han tingut emoció a Foment del Treball. Sánchez Llibre ha estat l'únic candidat a la seva successió. En tot cas, l'emoció ve ara, quan toca assegurar la primacia en un escenari en què també hi ha una Pimec que vol ser "en el lloc de comandament", en paraules d'. O un Cercle d'Economia que acaba d'elegir un president , que és conscient que no pot perdre pistonada en els temps que venen. O una Cecot que està integrada dins de Foment, però que sempre ha volgut preservar un perfil propi.Sánchez Llibre ha entrat a l'auditori acompanyat del president de la COE,, mentre sonava la cinta musical de la pel·lícula Carros de foc. Tot un indici. Sánchez Llibre no ha pogut ser més explícit. En el seu discurs davant l'assemblea, ha expressat la voluntat de "liderar la resposta econòmica de Catalunya fent de Foment un lobby per defensar la competitivitat de les empreses a Catalunya, Espanya i la UE". Amb permís de la CEOE, és clar. Garamendi escoltava atent.El líder patronal ha desgranat els principals punts del seu programa, després de manifestar que continuarà treballant peli que dona. Suport a la, vindicació d'una fiscalitat competitiva, compliment de les quantitats pressupostades en inversions (proposant una agència independent que asseguri les inversions), suport a l'ampliació de l'aeroport, han estat elements centrals del missatge patronal.Que es vol ocupar el màxim espai possible és evident. En un moment donat, el president de Foment ha fixat com a prioritat el desig de, amb l'absorció de Fepime i la creació d'un Consell de Pimes. Ha corroborat el gir donat en l'inici del seu mandat amb la incorporació de dones directives i alhora ha anunciat més vicepresidències, enfocades a joves empresaris (Rubén Sans) i nova economia amb el president de Tech Barcelona, Miguel Vicente.Sánchez Llibre ha anunciat una Barcelona organitzat perper al 21 de novembre per reivindicar l'ampliació de l'aeroport. Ho ha dit en el transcurs de l'assemblea general de l'organització, que ha ratificat sense oposició un nou mandat de quatre anys per al líder patronal.L'acte anunciat porta reminiscències d'aquell celebrat precisament a l'IESE el 2007, en què el gruix dels poders empresarials van reclamar el control de la infraestructura. La patronal vol recuperard'aquell llegendari -dins dels cànons patronals catalans- esdeveniment. De moment, Sánchez Llibre s'ha compromès a treballar amb intensitat amb el Govern i amb l'executiu espanyol per refer complicitats per no abaixar els braços en l'ampliació de l'aeroport.En la seva intervenció, ha mostratpel debat de política general al Congrés i per algunes de les mesures anunciades per combatre la inflació, com "incrementar la pressió fiscal adduint beneficis extraordinaris". Sánchez Llibre ha afirmat que molts ciutadans han invertit en les elèctriques i hi tenen part dels seus estalvis i expectatives de jubilació. Ha afegit que alguns d'aquestes mesures li recorden les polítiques "d'alguns". I ha advertit contra la tendència de "crear dos bàndols: els poderosos contra la classe mitjana treballadora".Advertint contra l'increment de la pressió fiscal, un dels clàssics del discurs empresarial, el president de Foment ha fet una defensa emfàtica del paper dels empresaris, "quesinó els que garantim la cohesió social", tot demanant aque s'obri a grans pactes i "abandoni la política populista i els gestos unilaterals".Garamendi ha tancat la sessió subratllant laEl president dels empresaris espanyols ha dit que coincidia plenament amb tot el que havia dit el dirigent català i ha expressat el desig que "les empreses catalanes que van marxar tornin perquè Catalunya ha de ser el que sempre ha estat".De cara als mesos que venen, Foment del Treball ha volgut fer avui unamostrant unitat interna entorn el seu lideratge. Carros de foc ressonava a la sala.

