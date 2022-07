"Vam veure clarament com el fum de l'canviava de direcció i les flames van començar a volar d'arbre en arbre i en 20 minuts ens van arribar a casa".van haver de fugir de casa seva a correcuita al veure que les flames entraven a la urbanització de les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages, on ells viuen a primera línia, a tocar del bosc. "L'incendi va baixar la vall, va creuar el riu i va pujar fins a casa en vint minuts", repeteix Parcerisas.Mares va ser la primera que va marxar amb els dos gossos que tenen. Parcerisas s'hi va quedar una estona més, fins que no va aguantar la calor. "Quan vaig arribar al centre de coordinació de Sant Fruitós, els sanitaris em van atendre per, i fer-me", explica de l'episodi viscut.Des d'aquell moment que no saben res de casa seva. Alguna informació posterior d'algun veí que els ha relatat que "i els". "Temem el pitjor", repeteixen. "Fa poc vam carregar els baixos de casa dei, si les flames hi han arribat, allò serà un polvorí", es lamenten.Però l'experiència encara hauria pogut ser pitjor. "Aquest dillunsi no em vull ni imaginar com ho haguéssim viscut essent a fora sense poder-hi fer res", apunten. Ara, combinen la seva estada en una segona residència d'ella, a Sant Vicenç de Castellet, i casa de la mare d'ell, a Manresa.Si una cosa els ha deixat molt mal regust de boca al Marc i la Laia és el fet que de seguida que van veure el canvi de vent van trucar als"per demanarperquè per on venia el foc no s'hi podia accedir amb vehicle". "Ens van dir que estaven remullant el perímetre d'un altre flanc i que no podien venir de seguida", recorden. "Tampoc no hi ha ajudat que a la urbanització hi han faltat, que no haurien aturat l'incendi, però segur que l'haurien fet anar més lent", apunta.Fins a 24 hores després d'haver-se declarat l'incendi, la parella sembla resignada. "Hem passat. De fet, ni hem dormit", expliquen. "Però no ens queda més remei que plantejar-nos que no hi podrem tornar amb molt de temps, ja que quan s'hagi apagat encara faltarà el peritatge i després els treballs per arranjar-ho", sentencien.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor