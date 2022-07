Què és la coriza, un dels nous símptomes freqüents de la Covid?

Altres notícies que et poden interessar

Encara que sembli mentida,Els casos se segueixen acumulant per centenars i els llits dels hospitals sumen nous ingressats, tot i que les estadístiques no siguin similars a la dels dos primers anys de la Covid, els indicadors mantenenPer a poder seguir rastrejant amb eficàcia el virus, que va mutant -i ja ha presentat noves variants-, les autoritats sanitàries i científiques segueixen investigant els símptomes del coronavirus i quins canvis presenta al llarg del temps.És per això que un nou estudi elaborat perde Londres ha demostrat que diversos símptomes que abans es consideraven principals per detectar el virus han deixat de ser freqüents i han donat pas a altres que donen pistes sobre si algú està desenvolupant la malaltia.la investigació realitzada al Regne Unit ha afegit un símptoma a la llista: la coriza.El nom, com a tal, pot sonar desconegut per a moltíssimes persones, però res més enllà de la realitat. La coriza, que també rep el nom de rinitis aguda, és la inflamació de la mucosa que es troba dins de les fosses nasals, que arriba pràcticament al mateix temps que altres molèsties com l'obstrucció del nas o la secreció. Com ha passat en tot aquest temps de la pandèmia,amb símptomes d'al·lèrgies.La investigació britànica ha mantingutdes del mal de coll, a la tos, la secreció nasal i el mal de cap. Ara bé, segons els científics del King's College, la coriza ja és present en el 40% dels casos que van monitoritzar durant setmanes i el converteix en un dels nous símptomes més freqüents.​​​​​​

