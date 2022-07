Declarat un incendi en una zona de difícil accés a la Noguera

Imatges de l'incendi entre Àger i Camarasa amb un dispositiu actual de 10 dotacions terrestres i 9 #MAER pic.twitter.com/x5Qw7MZic2 — Bombers (@bomberscat) July 18, 2022

Un total de 19 dotacions dels, 10 mitjans terrestres i nou aeris, estan treballant des de poc després de les tres de la tarda en un incendi que s’ha declarat a, a la comarca de laEl foc es concentra en una zona de, entre la via del tren i una paret d’escaladors en una zona inferior a la coneguda paret de les, a Terradets. A prop del terreny que crema hi ha una línia d’alta tensió, i els avions hi tenen difícil accés, de manera que les tasques d’estabilització s’han de fer, fonamentalment, a peu.La carena que crema parcialment es divisa des del pantà decom han acreditat diverses persones en missatges publicats a les xarxes socials.

