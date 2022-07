Guia per evitar enganxar-se els dits amb els vols aquest estiu

El ràpid increment de passatgers combinat amb les dràstiques retallades de plantilla durant la pandèmia, els problemes per contractar nou personal i la convocatòria de vagues a diverses aerolínies expliquen laque s'està vivint als aeroports europeus. L'estiu que retorna a laestà marcat per les cues, les aglomeracions, els retards i les cancel·lacions. Cal estar preparat per a fer front a imprevistos que, amb planificació, poden convertir-se en previsibles.

Quines aerolínies han convocat vagues?

Ryanair . Després de les incidències entre dimarts 12 i divendres 15 de juliol, els sindicats de la companyia irlandesa encara tenen programats dos blocs més. Són del dilluns 18 al dijous 21 i del dilluns 25 al dijous 28. Es tracten de vagues de 24 hores i tots els seus treballadors estan cridats a secundar-les.

. Després de les incidències entre dimarts 12 i divendres 15 de juliol, els sindicats de la companyia irlandesa encara tenen programats dos blocs més. Són del dilluns 18 al dijous 21 i del dilluns 25 al dijous 28. Es tracten de vagues de 24 hores i tots els seus treballadors estan cridats a secundar-les. EasyJet . Les tres bases de la companyia a l'Estat -Barcelona, Màlaga i Palma- es veuran afectades, de nou, pels retards i cancel·lacions programats. Serà el cap de setmana del 29 al 31 de juliol.

. Les tres bases de la companyia a l'Estat -Barcelona, Màlaga i Palma- es veuran afectades, de nou, pels retards i cancel·lacions programats. Serà el cap de setmana del 29 al 31 de juliol. Lufthansa . L'aerolínia alemanya preveu cancel·lar una cinquena part dels vols que surtin de Frankfurt i de Munic durant les setmanes de juliol. Passa el mateix amb la seva filial, Brussels Airlines, que anul·larà un 6% dels vols de l'estiu. Entre vagues i contagis de Covid, la companyia ha hagut de cancel·lar milers de vols.

. L'aerolínia alemanya preveu cancel·lar una cinquena part dels vols que surtin de Frankfurt i de Munic durant les setmanes de juliol. Passa el mateix amb la seva filial, Brussels Airlines, que anul·larà un 6% dels vols de l'estiu. Entre vagues i contagis de Covid, la companyia ha hagut de cancel·lar milers de vols. Scandinavian Airlines. Fins a 900 pilots de SAS estan en vaga, motiu pel qual s'ha reduït a la meitat els vols de la companyia durant l'estiu.

Les aerolínies Turkish Airlines, British Airways, Wizz Air i KLM són les que han anunciat més cancel·lacions. La majoria s'expliquen perquè els itineraris passen per Rússia, per l'escassetat de personal i les vagues.

Quins són els aeroports més afectats?

Aeroport de Heathrow (Londres). L'allau d'equipatges a la Terminal 2 de l'aeroport més concorregut de Londres que va obligar a cancel·lar el 10% dels seus vols no va ser un fet aïllat. El caos a les seves instal·lacions explica l'anunci del 12 de juliol que la quantitat de passatgers que surten del centre internacional estarà limitada a 100.000 fins a l'11 de setembre, poc menys de la meitat de l'afluència registrada el 2018. El segon aeroport de la ciutat, el de Gatwick, pot no ser una solució, a causa de la vaga intermitent d'EasyJet. El Regne Unit és el principal mercat turístic espanyol, el qual podia suposar inconvenients pels passatgers que es dirigeixin a la península.

Aeroport de Schiphol (Àmsterdam). El problema d'un altre dels aeroports més importants d'Europa és la manca de personal. Això ha provocat que l'aerolínia KLM hagi decidit cancel·lar entre 10 i 20 vols diaris des d'Àmsterdam cap a la resta del continent. A més, l'aeroport ha anunciat que pretén reduir els vols en un 20% fins al novembre de 2023.

Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Si bé els reforços de personal han permès atenuar la pressió dels dies més crítics a l'aeroport de la capital espanyola, la zona de control continua sent un focus de tensió. Sobretot al migdia, amb el pic a les 15 hores. A més, les vagues de diverses companyies aèries dificultarà la situació. Els aeroports de Barcelona i de Palma de Mallorca també patiran aquestes incidències. Espanya és el quart país amb més vols cancel·lats en la primera quinzena de juliol, segons la consultora Mabrian Technologies.

Aeroport de Dublin. Els llargs temps d'espera, les cancel·lacions de vols, la mala gestió de l'equipatge i els insuficients serveis d'autobús esdevenen les principals queixes dels passatgers. El govern ha desplegat un dispositiu de l'exèrcit, amb 130 efectius, per a col·laborar amb els treballs de gestió durant les pròximes sis setmanes, si se sumen més d'un 20% de baixes de personal.

Aeroport de Frankfurt (Alemanya). Fraport, l'empresa que opera en el principal aeroport alemany ha anunciat una retallada dels vols comercials i de càrregues a causa de la manca de personal. Diuen no estar preparats pel brusc increment del trànsit. Tanmateix, el 7 de juliol es va produir un problema informàtic en els sistemes de control fronterer. Tot i que es preveu la contractació de més treballadors, l'operador avisa que les incidències es poden allargar durant mesos. Alemanya és el país que més està patint les conseqüències del caos aeri europeu. Segons l'esmentat estudi de Mabrian Technologies, el país germànic suma, fins ara, prop de 1.500 vols cancel·lats.

Charles de París-Charles de Gaulle. A les vagues de bombers dels dos principals aeroports de la capital francesa, iniciades el 30 de juny, s'hi han anat sumant diversos col·lectius i empreses. Tot i que el 8 de juliol es va arribar a un acord per desconvocar les aturades, continua havent preocupació per la situació i l'aeroport ha publicat una llista de consells al seu web per a evitar inconvenients.

Quines opcions existeixen si es cancel·la el meu vol?

Sempre que la cancel·lació d'un vol respongui a una vaga del personal de l'aerolínia, l'empresa té l'. Aquesta compensació, però, varia segons quan s'ha comunicat la cancel·lació, si el vol ha estat contractat mitjançant una agència i si es tenen reservats vols connectats.Si s'ha avisat amb un marge superior als 14 dies, l'aerolínia només ha deque satisfaci l'usuari. Ara bé, quan la cancel·lació s'ha comunicat amb menys de 14 dies de marge, la companyia haurà d'oferir una, sumada a uncom més aviat millor i a lai l'dels passatgers fins que no en tinguin un de nou. L'única excepció és per als viatgers que han contractat els vols mitjançant una agència: en aquest cas, l'aerolínia estàPel que fa als viatgers que tenen reservats vols connectats amb una mateixa companyia i poden patir la pèrdua del segon, aquesta ha deque encaixi amb les necessitats dels viatgers ode tota la reserva. Si cada vol és amb una companyia diferent, l'usuari no té dret a compensació econòmica ni tampoc a vols alternatius.

