El Celta readmet Santi Mina, condemnat a quatre anys de presó per abús sexual

a l'equip, un jugador condemnat a quatre anys de presó per abús sexual , després que els hagisi no el deixen exercir el seu dret a continuar entrenant.El club ha anunciat el retorn del davanter als terrenys de joc en un comunicat en què asseguren quea prendre aquesta decisió: "A través d'un burofax, exigeix al RC Celta la seva incorporació immediata als entrenaments de l'equip, per la qual cosa en aquest cas el club es veu obligat a assumir la presència del jugador des d'aquest moment en les sessions de preparació".Quan es va conèixer la sentència del seu judici per abús,, les conseqüències del qual es desconeixen. En aquests mesos, el Celta ha intentat trobar-li un equip fora d'Espanya, però ha estat ell qui no ha acceptat cap oferta.L'va condemnar el futbolista el passat 4 de maig per uns fets que van passar el 18 de juny del 2017 a Mojácar., però finalment, la jutge va decidir condemnar-lo només per abús. L'acusació particular demanava fins a nou anys de presó i el fiscal vuit. Finalment, només li van caure quatre. La magistrada Társila Martínez també va imposar al futbolista unade la supervivent de 500 metres durant 12 anys, a banda d'una. La defensa del davanter, només conèixer-se la sentència, va anunciar que la recorreria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor