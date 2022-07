Rosalía confessa el seu amor per l'orxata en ple concert a València

Rosalía presenta 'Dolerme' en catalán en el show del 'MOTOMAMI WORLD TOUR' en Valencia. pic.twitter.com/SbYjLpovkf — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) July 16, 2022

El fenomen Rosalía segueix aixecant passions per allà on passa. La cantant catalana, en plena gira del seu últim àlbum, va revolucionar les 16.000 persones que es van presentar a l'auditori Marina Sur de València amb diversos moments que van acabar sent tendència a les xarxes socials. En un dels entremitjos entre cançons,, la beguda més coneguda arreu del País Valencià.En aquells moments, la catalana cantava un dels seus temes,, i va confessar com adora aquesta beguda dolça, una de les més sol·licitades durant les temporades d'estiu i amb temperatures carregades de xafogor. "Realment està molt bona", gaudia la catalana, que feia esclatar de joia el públic., els deia, bevent l'orxata.El concert de València va aglutinar diversos moments memorables, però un altre dels episodis icònics va ser quan Rosalía va decidir posar-se a cantar un fragment d'una cançó en català, aprofitant que era en terres valencianes. Ho va agrair en la seva llengua, que sempre ha admès que estima molt, i va entonar diverses frases deen català.El Motomami Tour, que serà un autèntic espectacle. Cada vegada que Rosalía ha celebrat un concert en terres catalanes ha estat un vendaval per als fans, les xarxes socials i per l'estel·la de moments icònics que deixa enrere.

