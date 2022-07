El PSC insisteix a Junts que s'assegui a la taula de diàleg: «Tenim punts que ens uneixen»

Elinsisteix aque segui a la taula de diàleg i creu que seria un "error" si no ho fan. La portaveu dels socialistes catalans,, ha recriminat al partit deque no vulguin participar en la reunió de la setmana vinent . "Tenim punts que ens uneixen i, per tant, hem de seure i trobar-los", ha assegurat aquest dilluns reclamant també una taula de diàleg entre partits catalans. Preguntada per l’acord entreper promoure una possible reforma del sistema d'euroordres ai com això encaixa amb la promesa de "desjudicialització" de l'afer català, Tortolero ha afirmat que estaran "amatents" a la situació, tot remarcant que ara mateix això només són "futuribles" i que no hi ha res sobre la taula.La portaveu socialista només ha avançat que "tot el que vagi en sentit" de "trobar punts de trobada" entre el govern català i l'espanyol, serà "celebrat" pel PSC. La setmana passada es va aprovar una resolució al, a instàncies del PP, que aposta per reformar les euroordres durant la presidència espanyola de la Unió Europea. Espanya presidirà les reunions del Consell de la UE entre juliol i desembre del 2023, també les d'afers interiors. Amb aquest rol, el govern espanyol pot intentar promoure una reforma del sistema europeu d’extradicions, però l'hauran de negociar els 27 estats membres de la UE.D'altra banda, Tortolero ha criticat que Borràs vulgui reformar el reglament delque preveu suspendre els diputats als quals se'ls obre judici oral per delictes de. "Cal que el reglament es compleixi al marge de qui sigui la persona (afectada)", ha remarcat, fent referència a la situació de Borràs.La presidenta del Parlament està pendent de l'obertura de judici oral al(TSJC) per presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La Fiscalia li demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor