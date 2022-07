El TSJC descarta jutjar Borràs amb jurat popular

El(TSJC) ha rebutjat el recurs presentat peren què demanava un judici ambper la naturalesa dels delictes que afectaven la causa. Un cop presentat l'escrit d'acusació, en què la Fiscalia acusa Borràs de falsedat documental i prevaricació, el jutge recorda que aquests dos delictes no s'inclouen en la llista de conductes delictives que s'han de jutjar amb jurat popular i per tant descarta que la vista oral s'hagi de fer en els termes que demanava la seva defensa.En el mateix sentit, el TSJC també descarta la recusació del jutge instructor de la causa, i retreu a Borràs i el seu advocat,que "intentin dilatar els processos per retardar la decisió sobre una possible obertura de judici oral". Els jutges recorden que no té res a veure l'opció política de Borràs amb els fets involucrats en aquesta causa. "de cap gènere", recorden els jutges.D'altra banda, un cop la Fiscalia ha descartat acusar un dels investigats, Roger E. P., el TSJC ha acordat arxivar la causa contra aquest treballador de lai ratificar tota la interlocutòria de tancament de la instrucció. Borràs està acusada pel presumpte fraccionament de contractes quan era directora d'aquesta institució i l'adjudicació a un conegut seu,, deper valor de més deQuan s'obri judici oral, el càrrec de Borràs estarà contra les cordes. El reglament del Parlament estableix en el seuque la mesa ha d'acordar la suspensió dels drets i deures d'un diputat quan se li obre judici oral per. En el cas de Borràs, la prevaricació de que se l'acusa es considera corrupció, d'acord amb eli laBorràs s'enfronta a una pena de. Passi el que passi en el judici -que es preveu de cara a la tardor-, Borràs no deixarà de ser presidenta de Junts. Aquest cap de setmana, el partit ha modificat els estatuts per protegir la seva presidenta en cas de condemna ferma per corrupció si en el cas hi ha lawfare. La presidenta de Junts manté que és víctima d'una, malgratno compren aquesta tesi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor