Les protectores del Bages es preparen: «La feina més dura arribarà quan es pugui accedir a les zones afectades»

Alerta amb les estafes

Propietaris de cavalls es troben a Sant Fruitós per reubicar-los

Els cavalls van ser transportats a altres municipis. Foto: Cristina Domingo

Des del moment que es va declarar l'incendi al Pont de Vilomara , al Bages, que els membres del(situat al municipi en qüestió), van tenir clar que allà, els 18 gossos que tenien a càrrec seu, no s'hi podien quedar. És per això que, just després que els comuniquessin que havien de desallotjar l'equipament, van decidir fer unaperquè totes aquelles persones que poguessin allotgessin algun dels animals.​"Lava ser: vam rebre gairebé", explica, voluntària de l'entitat vilomarenca. Al final, els 18 peluts van traslladar-se a tres protectores de la comarca: Seproan Sallent, l'Aixopluc de Manresa i Life4pitbulls.La feina dels voluntaris, però, no va acabar aquí: "Vam decidir que no ens podíem quedar de braços plegats i ens vam instal·lar al campament que l'Ajuntament del Pont va muntar per acollir la gent que ho requerís". "El nostre objectiu", continua Rovira, "era atendre els animals i els seus propietaris".La voluntària explica que "hi havia persones que s'havien vist obligades aa casa, i d'altres que se'ls havien pogut endur però no sabien on col·locar-los". En aquest sentit, la feina dels membres del Tuc eraamb persones que havien ofert casa seva com a punt d'acollida."Laque hi està havent és molt bèstia", però "no podem abaixar la guàrdia", assenyala. "La feina més dura arribarà quan els agents rurals puguin accedir a les zones afectades", afegeix. Allà, tem Rovira, "hi hauràque haurem d'atendre".Les darreres hores, el refugi el Tuc ha rebut diverses aportacions econòmiques per part de gent sensibilitzada amb el benestar animal. Fa poca estona, però, s'ha alertat els voluntaris que hi havia algú que es feia passar per un d'ells per rebre elsen el seu compte personal. "Preguem que ningú faci cas de", demanen a través de les xarxes, tot afegint que "entre avui [dilluns] i demà publicarem el nostre",La Cristina, una jove manresana de 22 anys, va decidir que a casa no s'hi podia estar; que veient com les flames ho arrasaven tot, havia d'anar a ajudar com fos. "Vaig agafar els dos transportins de gats que tinc i me'n vaig anar cap al Tuc per si necessitaven alguna cosa", explica. Un cop allà, "em van dir que havien aconseguit reubicar els animals que tenien, així que me'n vaig anar cap a la protectora de Navarcles". Tampoc requerien la seva ajuda. La següent i última parada que va fer va ser a Sant Fruitós: "Just a l'entrada del poble, en un pàrquing de terra, vaig veure que hi havia més de, i m'hi vaig apropar".La Cristina explica que els propietaris s'havien reunit en aquell punt per mirar de portar-los en espais segurs. "Els animals estaven, i n'hi havia que no volien entrar al remolc de cap manera", recorda, tot afegint: "Si algun cavall s'hi resistia, perdia el torn". I és que hi havia "" per la quantitat d'animals que hi havia, i el que es feia "eren viatges amunt i avall".

