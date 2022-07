Alay diu al jutge que va saber que hi havia una «anotació policial» sobre ell perquè el paraven als aeroports

L'Audiència de Barcelona tomba el cas dels viatges

L'excap de l'oficina de Carles Puigdemont,, ha dit aquest dilluns al jutge d’instrucció que va saber que hi havia una “” sobre ell perquè quan passava per aeroports saltava una alerta policial i el paraven als controls de seguretat. Alay estava citat a declarar per haver demanat presumptament a un mosso d’esquadra informació sobre si hi havia cap control que l’impedís viatjar. El seu advocat,, ha precisat que en el comportament d’Alay “” i que no se li pot imputar un delicte de revelació de secrets perquè la informació sobre l’anotació policial que ell rebia a cada aeroport no era reservada. Boye no ha esmentat si Alay va demanar informació policial al mosso investigat.El mosso, representat per la sòcia de Boye,, també estava citat a declarar davant elperò s’ha negat a respondre cap pregunta. Boye ha afirmat que no saben d’on prové aquesta alerta policial però l’ha titllat “d’il·legal”. Segons el que va publicar El Periódico i va confirmar l’ACN, Alay va demanar a l'agent unasobre si estava vigent el control específic contra ell el. L'agent va passar la captura de pantalla a Alay -captura que recollia el diari- en la qual apareix un missatge que diu: "Atenció. La persona no té requeriments pendents". El mosso demana a Alay que no passi la captura a ningú ni reveli la font que li ha fet arribar.“És una informació policial que estava a tots els cossos de seguretat i a tots els aeroports”, ha dit Boye sobre aquesta alerta policial que saltava quan Alay viatjava entre països. La seva tesi és que si aquesta informació la donaven a Alay a tots els aeroportsi per tant no hi pot haver un delicte de. L’advocat ha precisat també que nperquè quan ho preguntaven no els ho deien. Segons el lletrat, l’alerta va saltar en diversos aeroports: El Prat, Londres, Washington i Edimburg.L’excap de l’oficina de Puigdemont“El senyor Alay m’ha contestat algunes preguntes per deixar clar que no hi ha cap dada reservada sobre la que s’hagi produït una revel·lació”, ha asseverat el jurista. Boye ha afirmat que no saben d’on prové aquesta alerta policial però l’ha titllat “d’il·legal”, comparant-la amb el cas Pegasus. El mosso, representat per la sòcia de Boye, Isabel Elbal, també estava citat a declarar davant el jutjat d’Instrucció número 1 peròcap pregunta.L'ha revocat la interlocutòria del jutjat d'instrucció número 1 de la capital catalana que investigava Alay pel suposat enriquiment il·lícit quan era un alt càrrec de la Diputació de Barcelona. En el, el jutjat va ordenar investigar Alay perquè un altre alt càrrec de la Diputació podria haver malversat fons públics, però el jutge hi va afegir els suposats vincles d'Alay amb. A més, li va oferir declarar voluntàriament. La defensa d'Alay i la Fiscalia es van oposar a obrir aquesta via d'investigació, queen indicis sòlids.En una contundent interlocutòria de sis pàgines, l'Audiència recrimina al jutge instructor que fes una segona interlocutòria abans d'esperar la resolució de l'Audiència sobre els recursos contra la primera interlocutòria, i ho qualifica de "" que suposa una "irregularitat processal" que genera "indefensió" a Alay. Per això, l'anul·la.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor