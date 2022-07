ERC convida Junts a prendre «decisions» si se senten incòmodes al Govern

La secretària general adjunta i portaveu d', ha convidata prendre les "decisions" que consideri oportunes si se senten incòmodes al Govern a causa de l'aposta de l'executiu català per lai la política fiscal. Ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns, preguntada per les crítiques de Junts a la taula del diàleg durant el congrés d'aquest cap de setmana i per la ponència del partit que demana suprimir els impostos de successions i donacions . "En tot cas, el que fan és definir-se clarament com el que han estat sempre: un, de la dreta sobiranista i independentista del nostre país. Està bé que es desacomplexin a nivell ideològic", ha afirmat la dirigent d'ERC, present en la clausura del congrés.El secretari general de Junts, Jordi Turull, va demanar a l'independentisme "passar a l'acció" per evitar que hi hagi més "renúncies" en el procés que puguin equivaldre a la. També va situar com a "urgència nacional" impulsar el canvi a, tot i que la formació encara no té candidat i haurà de triar entre diversos noms, entre els quals Xavier Trias . El secretari general també va voler donar un missatge d'autoestima a la militància en una formació "hereva de moltes tradicions" i que. "No tingueu capper defensar l'ideari de Junts", va ressaltar. Com dissabte, els missatges en clau de procés han tornat a tenircom a receptora dels dards, com va quedar acreditat en el discurs final de Borràs."No ser a la taula de diàleg és la. No som en taules de diàleg que siguin coartades de governs espanyols que l'única proposta que tenen és el qui dia passa any empeny, o que qui dia passa,", va remarcar la presidenta del partit."Hem de recomençar. I volem recosir l'independentisme per passar a l'acció. Cal pactar un nou traçat entre tots que doni sentit i estimuli a la mobilització dels ciutadans. Igual que el referèndum o referèndum, aquest traçat no té terme mig:", va resumir el secretari general de Junts. "Què més ha de passar perquè passem a la iniciativa? Ens han espiat, ens han inhabilitat. Abans hi havia pastanaga i bastó. Ara hi ha presó, exili i repressió. No hem d'aguantar més, hem de passar a la iniciativa", va apuntar Turull, que va carregar contra lesque plantejaen cas quetorni a l'Estat."Ja n'hi ha prou: no hi ha res a fer amb aquesta gent. Uns són un trilers i els altres són una barreja de Torquemada i Torrente. Només hi ha una solució: passar a l'acció, que les forces independentistes tornin a portar la iniciativa", va desgranar l'exconseller, que va demanari aparcar -d'una vegada per totes- els retrets. També va reclamar no confondre diàleg amb "anestèsia" de la voluntat dels ciutadans.

