Alliberen sis exemplars de tortuga careta al Parc Natural del Delta de l'Ebre

La tortuga careta és una espècie protegida qualificada com a vulnerable Foto: Acció Climàtica

La temporada 2022, de moment endarrerida

La platja del Serrallo deha acollitde(Caretta caretta) del niu trobat l’estiu passat, amb la participació de personal de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, el cos d’Agents Rurals, la Fundació CRAM, la Universitat de Vic i les entitats i persones voluntàries que han col·laborat en tot el procés.El mes de juliol de 2021, es van localitzar dos nius a laen un espai de dues setmanes, els dies 9 i 22, cosa que fa pensar que es tractaria d’una mateixa mare que hauria fet dues postes. En tots dos casos, la zona escollida era una zona de platja molt baixa i plana fàcilment inundable. Per evitar que les pluges poguessin afectar els nius, es van traslladar a la, a poc més d’un quilòmetre de distància.El trasllat d’un niu consisteix en l’exhumació controlada dels ous, la presa de mesures de les diferents parts (càmera, coll i profunditat, entre altres) i la recreació més acurada possible a la nova localització. Un cop fet el nou niu, els ous es tornen a deixar amb la mateixa disposició i una part es traslladen a incubadores artificials per assegurar el desenvolupament i la supervivència d’un mínim d’exemplars.Un cop instal·lats a la nova ubicació, els nius van ser custodiats per persones voluntàries vinculades a la taula de voluntariat deldurant tot el període d’incubació, des del 9 de juliol fins al 18 de setembre.Elestava format per un total de, dels qualses vana ladurant 57 dies, i la resta a lesde lai del. D’aquests 81 ous, en van emergir 49 animals (35 a platja i 14 a incubadora), dels quals 29 van anar al mar directament i 20 es van mantenir en captivitat.Elestava format per un total de, dels qualses van deixar a la(57 dies d’incubació) ia lesde la. Entortugues (22 i 12), de les quals 11 van anar al mar i 23 s’han criat en captivitat durant el primer any de vida, un procés que els dona avantatge en la supervivència i que rep el nom de head starting. Aquest any, han participat al projecte de head starting quatre centres de recuperació diferents (CRAM, Oceanogràfic, Limia i Palma Aquarium).A causa dels episodis de pluges i el tipus de sorra del Serrallo, molt fina, la incubació a la platja va resultar molt complicada i es va haver de facilitar l’emergència dels nius al final del període. Els animals emergits, especialment en el segon niu, no es trobaven en gaire bones condicions i es va decidir el trasllat de bona part dels exemplars al centre de recuperació del CRAM. Malgrat els esforços, cap dels animals nascuts del segon niu i traslladats al centre va arribar a sobreviure més enllà de les primeres setmanes. Pel que fa als animals del primer niu, n’han, sis dels quals són els alliberats aquest dilluns.A més de les condicions a què van haver de fer front en la incubació natural, el fet que els animals incubats artificialment hagin tingut unes mortalitats elevades planteja diverses hipòtesis que caldrà confirmar més endavant mitjançant estudis genòmics. A més de la mortalitat natural, que és alta en aquesta espècie, hi poden intervenir factors de maneig (que haurien afectat individus de tots els nius) i factors genètics lligats a l’origen poblacional dels progenitors, tant de les cries com de la mare. Se sospita que aquests factors genètics poden ser presents en els casos en què hi ha altes mortalitats no atribuïbles al maneig o la incubació.de la tortuga careta arrenca a començaments de juny i es perllonga fins a finals d’octubre. Les mares solen fer els nius entre mitjan juny i finals de juliol, i les cries comencen a emergir a partir de començaments d’agost fins a mitjan o finals d’octubre.Tot i que enguany les altes temperatures feien pensar en una temporada forta i avançada, de moment no s’ha detectat cap niu a la costa catalana. Aquest endarreriment també s’ha observat a altres punts delcom ara el sud d’Itàlia, on la incidència està sent molt més baixa.Per detectar possibles rastres de nidació de tortuga careta, a la zona del delta de l’Ebre s’han coordinat i col·laboren diferents actors en la: el Parc Natural, ajuntaments (agents cívics, serveis de neteja) i la taula de voluntariat ambiental dels parcs naturals de les Terres de l’Ebre. Entre tots, cobreixen més de 100 quilòmetres de costa de manera regular.En el cas que qualsevol persona trobi indicis de nidificació a les platges (ja sigui una femella a la sorra, rastres o cries), és important donar avís immediat ali no molestar, tocar o fotografiar amb flash els animals ni trepitjar-ne els rastres. Cal recordar que la tortuga careta és una espècie protegida qualificada com a vulnerable.

