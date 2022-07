Els monjos del Valle de los Caídos ofereixen una missa per l'aniversari del cop d'estat

. Els generals Franco, Goded, Quiepo de Llano, Fanjul i Cabanellas intentaven executar unen forma d'aixecament militar a les grans ciutats d'Espanya i proclamaven l'estat de guerra contra el Govern de la Segona República. Començava la, que deixaria centenars de milers de morts, ferits i milions de represaliats. Avui,, les campanes delhan repicat per anunciar l'inici de la missa que ho commemora.Elacaba d'aprovar la, 1936 dies després d'arrencar el tràmit, amb els vots favorables dels partits del govern espanyol, EH Bildu, PNV, Més País i PDeCAT; i amb la dreta en contra. Entre altres mesures, la llei ha de permetre donar un nou significat a la fosa comuna, que passarà a anomenar-sei esdevindrà un lloc de memòria de les víctimes de la Guerra Civil i del Franquisme, així com extingir lai exhumar els cossos que s'hi troben.El futur del culte a Cuelgamuros és incert. El nou marc jurídic que ha de determinar-ne l'organització, el funcionament i el règim patrimonial s'aprovarà de manera consensuada amb l'i caldrà negociar amb les autoritats religioses per a determinar quina institució se'n farà càrrec. També és incerta la permanència de laPer la seva banda,i les plataformes d'ultradreta rebutgen frontalment la Llei de Memòria Democràtica i es neguen a renunciar al monument franquista. Així ho ha expressat Santiago Abascal en repetides ocasions i ho defensaen una nova controvertida campanya, que insta als bisbes a "".

