Què és la miliària, que apareix a la pell amb la calor?

Lad'aquests últims dies ha estat asfixiant, l'onada de calor ha afectat tot Catalunya amb temperatures que han superat en molts punts els 35 graus. Aquestes condicions climàtiques, òbviament,. Sigui amb insomni per la calor o amb algunes malalties o afeccions que cada cop seran més habituals.És el cas de la, unaque apareix a la pell en escenaris d'altes temperatures i humitat. L'efecte que genera són unessimilars als granets o barbs i, en alguns casos, pot provocara més de coïssor i ardor.Normalment, la miliàriaen aquelles parts del cos on lai, per tant, la sudoració és més elevada. A més, també es pot generar en punts on hi ha. Les parts del cos més freqüents són les cuixes, el pit, els colzes, l'esquena i el coll.La causa principal de la miliària és unaque provoca més transpiració corporal que en situacions normals. Així, elssón sovint els més afectats per aquesta granellada perquè no tenen les glàndules sudorípares desenvolupades al 100%.No hi ha un mètode específic per tractar la miliària i, però sí que cal extremar les cures per evitar que les butllofes es facin grans. Es recomana vestir roba lleugera de teixit suau que sigui absorbent i estar, en la mesura del possible, en llocs ventilats, frescos i secs. En cas que la coïssor s'agreugi, és important visitar un dermatòleg per controlar-ho.

