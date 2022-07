La primera pel·lícula de Netflix amb doblatge en català és la més vista del planeta

Les produccions desegueixen sent un èxit mundial, tot i la davallada soferta per la plataforma pels milers de baixes sofertes durant el primer trimestre de l'any. Pel·lícules, sèries i documentals omplen el servei de contingut per streaming durant aquestes setmanes d'estiu amb una novetat: el pacte de la multinacional amb la Generalitat de Catalunya comença a donar els seus fruits i ja apareixen títols amb doblatge i/o subtítols en català a la plataforma.El primer film que incorpora la llengua catalana en una de les seves opcions és(El Monstre Marí) que s'ha convertit en la pel·lícula més vista a tot el planeta durant la primera setmana de juliol.El títol d'animació forma part del paquet anual que Netflix estrenarà i produirà en català a la seva plataforma, ja sigui incorporant-hi el doblatge o sumant-hi subtítols.Des de la seva estrena ha arrasat a la plataforma, superant títols de màxima audiència com, el documental, la nova d'Adam Sandler. La pel·lícula està protagonitzada per Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Dan Stevens i Kathy Burke, i arriba de la mà del cineasta guanyador de l'Òscarautor dei Big Hero Six). ​La web desdelsofa.cat, que agrupa les produccions en català a les diverses plataformes, se n'ha fet ressò. A continuació podeu veure el

