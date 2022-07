El preu de vols i hotels augmenta fins a un 30% aquest estiu: viatjar, un privilegi?

Després de dos estius marcats per la pandèmia, aquest era el primer sense restriccions, amb a priori carta blanca per a reunir-se amb els amics i la família per fer tota mena d'activitats. Una de les opcions més populars i desitjades ésQuan el Coronavirus encara condicionava l'estil de vida, els bitllets eren molt barats a causa de la falta de demanda. No obstant això, des d'aleshores els preus s'han disparat: segons ha recollit el portal 3/24, enguany. Fins i tot, en alguns casos particulars, la xifra s'ha arribat a doblar.Els destins estan concorreguts i els preus en són una mostra. Per exemple, un vol d'anada i tornada a Dinamarca en dates en què sol haver turisme, pot arribar als 500 euros. En el cas d'Atenes, una de les ciutats predilectes dels visitants, podria ascendir fins als 1.000 euros. Aquestes xifres fan que moltes persones limitin les destinacions durant l'estiu i es conformin amb localitzacions més properes. Segons les agències de viatges,Reservar amb antelació, una de les estratègies més bàsiques del viatger, tampoc és garantia d'estalvi. Els preus poden modificar-se per l, que s'han encarit notablement. També hi ha companyies, com Ryanair, que a causa de les jornades de vagues cancel·len els vols. En aquest cas, trobar un bitllet amb les mateixes condicions és gairebé impossible.

