L'incendi del Bages il·lustra la portada del «Wall Street Journal» als EUA

Els incendis que arrasen a Europa són notícia a tota la premsa internacional, amb una plena cobertura sobre els efectes de l'onada de calor i el canvi climàtic en zones on és molt poc habitual que es produeixin focs d'aquesta magnitud. El, una de les capçaleres més conegudes dels Estats Units, ha publicat aquest dilluns la seva portada amb una de les imatges que dona la volta al món des de Catalunya: que està engolint zones del Bages. El diari nord-americà ha elaborat una extensa anàlisi sobre la situació que es viu al continent europeu durant el juliol, sota les flames.Ara per ara, les flames han obligat a confinar 4.500 persones i evacuar-ne 200 de les poblacions dei el, que han estat traslladades aon han passat la nit. Així mateix, també s'han confinat els habitants de Sant Fruitós i Navarcles; un confinament que Borrell ha precisat, és"per prevenció", no perquè els municipis corrin perill.L'incendi del Bages es va originar al, aquest diumenge al migdia. De moment, crema virulentament, però la bona notícia per al cos és que el flanc dret, el que més preocupa, "no ha avançat". Així i tot,quan pugi la temperatura i baixi la humitat", ha explicat Elena.Els Estats Unitsque provoquen destrosses per allà on passen i requereixen la feina de centenars d'agents dels serveis d'emergències per controlar-lo i, posteriorment, extingir-lo.que poden arribar a cremar centenars de milers d'hectàrees i ha estat la causa de la mort de desenes de persones. Per any poden arribar a perdreper causa dels incendis, només a Califòrnia.

