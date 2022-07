Troben en bon estat de salut la jove de 15 anys de Tremp desapareguda fa un mes a Lleida

L'Ània, la jove dede 15 anys desapareguda fa un mes a Lleida , finalment ha pogut ser localitzada. Així ho han confirmat afonts de la família.La noia va ser trobada aquest diumenge, al voltant de les 6 de la matinada, en una la capital del Pallars Jussà. Segons les mateixes fonts, la jove es trobava en un vehicle acompanyada d'amics seus.Així mateix, expliquen que la noia està "tranquil·la", però que encara no ha explicat ni on era ni tampoc on ha viscut durant aquest mes. La noia, recordem, havia desaparegut el passat dimecres 15 de juny i l'alerta es va donar quan no va tornar al seu lloc de residència després d'acabar les classes.

