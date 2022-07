Barcelona amplia la prohibició de bicitaxis a la Sagrada Família, al Park Güell i al Camp Nou

L’ha aprovat inicialment un decret que prohibeix la circulació dels cicles de més de dues rodes (tipus C1) que realitzin una activitat d’explotació econòmica, els bicitaxis, a diverses zones de la ciutat i durant un període de sis mesos. La restricció serà vigent principalment durant els mesos de més activitat turística quan es donen majors circumstàncies d’ocupació i ús de l’espai públic. El decret entrarà en vigor amb l’aprovació definitiva. La prohibició de circulació d’aquests vehicles, també anomenats 'rickshaws' o 'trixis', s’aplicarà a cinc àmbits de la ciutat: a la, al Quadrat d’Or de l’, a l’avinguda, ali alLa nova restricció circulatòria s’afegeix als decrets dels districtes dei deon cada any, especialment durant els mesos d’estiu, també es limita la circulació d’aquest tipus de vehicle a determinats itineraris. L’objectiu de la mesura és alleugerir l’ocupació de l’espai públic i les molèsties per als veïns, és a dir, garantir l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos de l’espai públic.La tercera tinenta d’alcaldia i regidora de Mobilitat,, ha assegurat que “els bicitaxis no responen al model de mobilitat ni al model turístic que el govern municipal vol per la ciutat: generen molèsties de circulació, problemes de seguretat i fan competència deslleial al taxi”. “Des de l’Ajuntament de Barcelona estem utilitzant tots els instruments que tenim al nostre abast per garantir laa l’espai públic, però insistim en que cal que la Generalitat faci la seva feina i prohibeixi aquesta activitat”, ha afirmat.L’Ajuntament de Barcelona ha detectat que en els darrers anys, malgrat l’entrada en vigor de les restriccions als cicles de més de dues rodes i als vehicles de mobilitat personal d’ús comercial de Ciutat Vella i Sant Martí, l’impacte del creixement de l’activitat econòmica i del turisme a altres zones de la ciutat ha provocat el desbordament d’aquesta vehicles cap a altres districtes, així com cap a determinats àmbits i zonesde la ciutat amb un interès artístic, cultural, esportiu o de grans esdeveniments. En conseqüència, en aquests espais s’ha observat la mateixa problemàtica de saturació de l’ús de l’espai públic provocant un increment de problemes de convivència entre els diversos tipus de mobilitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor