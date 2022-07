ELS NOSTRES FOCS I EL MIRACLE DE LA LLUMElés el més antic del país amb més de. La seva ubicació actual, al polígon del Guix, ja sobrepassa la quarantena. Avui que, tristament, el nostre cos és notícia, us volem explicar unque, incomprensiblement, està enquistat a les nostres instal·lacions.¿Oi que ningú entendria que a un hospital no li subministressin guants de làtex, material de cures, oxigen medicinal o altresper portar a terme la seva tasca quotidiana? Doncs resulta que al Parc de Bombers de la capital del Bages, que cobreix un volum de territori gens menyspreable, anemper poder desenvolupar la nostra feina habitual: l'aigua.. I això no ve d'ara: ja fa quaranta anys que ens trobem amb aquest problema.Ni tres alcaldes diferents; ni quatre caps de la Regió d'Emergències Centre (REC) -on s'adscriu el Parc de Manresa-; ni un nombre difícil de recordar de consellers amb càrrecs de confiança i sous difícilment justificables; cap d'ells ha estat capaç de posar-se d'acord per resoldre el fet d'haver-nos d'Però no patiu: com diu la dita, els bombers tenim unes idees molt nostres, així que cada cop que tornem d'un servei amb els vehicles mig buits o completament secs, passem per algun polígon industrial o per algun hidrant (boca d'incendi) de la ciutat per tal d'. No sense generar, en algunes ocasions, petites molèsties a la circulació.Ens hem acostumat aen molts aspectes. No patim ni més ni menys mancances que els col·lectius de mestres o metges, però no per això volem seguir en silenci davant d'un problema, aparentment fàcil de resoldre, entre administracions que sónDiran que hi ha un, i nosaltres els respondrem que també hi havia un projecte de 12 milions d'euros per renovar les nostres instal·lacions obsoletes que s'havia d'executar l'any 2007, i que finalment no es va portar a la pràctica tot i el dineral que va costar. En aquest sentit, si tenim en compte el, permeteu-nos que no siguem gaire optimistes de cara aquest suposat nou projecte.I sí, ens dol aprofitar-nos del patiment de veïnes i veïns en aquests darrers incendis, peròi ho intentem minimitzar amb tots els. Malgrat la calor, l'estrès i les mancances estructurals, en cada moment donem el millor de cadascun de nosaltres.Així que, senyor(Cap de la REC); senyor(alcalde de Manresa) i senyor(conseller d'Interior), us instem ai a resoldre l'actual problemàtica. Segur que heu llegit sobre la sequera que va patir Manresa durant la primera meitat del segle XIV. Els pagesos depenien de la pluja i per pal·liar la manca de precipitacions es van posar d'acord amb les institucions per fer arribar l'aigua a través d'una sèquia. La seva construcció, però, no va rebre l'aprovació del bisbe de Vic. La resta de la història ja la sabeu.. VOLEM AIGUA I LA VOLEM JA!Ànims a tots i totes aquelles que han sofert pèrdues en aquests focs ia tots aquells col·lectius que ens presteu la vostra ajuda quan van tan mal dades, especialment a les, que actualment es troben en un conflicte obert amb la cúpula de Bombers i no amb la gent del cos.A tothom, molta força!Bombers del Parc de Manresa