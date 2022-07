Argimon amenaça amb deixar el càrrec si no s'inverteix més en sanitat pública

El conseller de Salut,, ha assegurat queper la sanitat catalana,: "Jo no sé retallar". "Vaig venir per fer unes coses i,", ha defensat en una entrevista a El País.De fet, Argimon ha reiterat que laal sistema de salut i lasóndel Ministeri de, a qui ha acusat dedurant els últims anys. En aquest sentit, el titular de Salut ja va reclamar aquestes millores per carta a la ministra, que li ha donat una resposta que no l'ha deixat satisfet.Sobre la possibilitat de serdede, el conseller ha insistit quei ha defensat la presumpció d'innocència de la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

