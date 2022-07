VÍDEO | Un futbolista juga amb una càmera al pit i grava un gol en primera persona

Aus dieser Perspektive habt ihr ein #effzeh-Tor noch nie gesehen! ⚽😍



Encendre el televisor i traslladar-se directament al terreny de joc. Eliminar tota distància entre el sofà i la gespa. Aquest és el futur del consum de partits futbol cap on semblen apuntar les darreres innovacions tecnològiques. Després de la incorporació a les retransmissions del big data i la intel·ligència artificial, que permeten realitzar escrupolosos anàlisis tàctiques i calcular les probabilitats de marcar un gol en funció de diversos paràmetres, així com de panoràmiques pròpies d'un videojoc, ara s'està començant a experimentar amb les. Es tracta d'una petita càmera esfèrica que es disposa sobre la samarreta dels jugadors i enregistra imatge i àudio en primera persona.La nova tecnologia va ser testada en el partit amistós de pretemporada que van disputar dissabte eli el. Dos jugadors del conjunt alemany van vestir una armilla amb la càmera integrada, el qual va facilitar la gravació d'un gol des de la seva perspectiva. El futbolistaes trobava en una posició privilegiada quan el seu company,, va aconseguir anotar. El club que milita a la Bundesliga ha fet públic l'enregistrament, que s'ha fet. Així es veu.Tècniques de gravació semblants ja estan sent emprades en altres esports, com la. Ara, la BodyCam s'obre pas en l'esport del poble., un dels autors intel·lectuals de la tecnologia, afirma que les seves armilles estan dissenyades per a mantenir el rendiment dels jugadors fins al punt que "". Tanmateix, aquesta innovació no només potencia l'experiència de l'afició, sinó que esdevé una eina més per a la feina dels entrenadors i dels periodistes.

