Detinguts tres joves per intent d'homicidi en una baralla a Bigues i Riells

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local de Bigues i Riells del Fai, al Vallès Oriental, van detenir dimecres passat, com a presumptes autors d'un, per la baralla de la Festa Major del municipi de la matinada del 3 de juliol.Segons relata la policia, la víctima estava amb uns amics pels carrers de la localitat, on hi havia molta gent, i manipulava un punter làser. En un moment donat se li van acostar quatre joves i un d'ellsamb el làser. Seguidament els joves van fer caure la víctima a terra i. Posteriorment un dels agressors. El noi va estar ingressat diversos dies.Gràcies a la col·laboració ciutadana es van poder identificar tres dels agressors i se'ls va detenir per laLa investigació continua oberta i no es descarten més detencions.Els detinguts van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 de Granollers el dia 15 de juliol. El jutge va decretar llibertat amb càrrecs per als tres i els va retirar el passaport. A més, també se'ls va imposar una ordre d'allunyament vers la víctima.

