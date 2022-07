Troben ossos humans en un contenidor a Vic

a primera hora del divendres passat alde. Tal com avançava el, un veí va trobar-se amb restes d(cranis, fèmurs, ossos del maluc i d'altres parts) i va alertar els serveis d'emergències.Elsvan desplaçar-se fins al lloc dels fets i, poc després, van poder esbrinar que els ossos provenien d'un domicili proper on s'estava fent neteja.Tal com confirma la policia catalana, resulta que eren d’que els havia fet servir per aprendre durant la seva època d'estudiant. Sortosament, doncs, tot va quedar en un ensurt.

