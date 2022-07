Així són les noves emoticones de WhatsApp

Emojipedia

emoticona

16.0

Només fa tres mesos que el, l'organització que s'encarrega de gestionar la norma Unicode, presentava 107 emoticones exclusives, entre les quals destacava un home o, fet que suposava un pas més en la tasca de representació i inclusió social. Ara, el consorci ha presentatpensat per l'actualització 15.0, que està previst que arribi al setembre.Aquesta vegada, han dissenyata partir de les necessitats comunicatives dels usuaris. Entre les incorporacions, destaquen una cara sacsejada, noves tonalitats pels cors -rosa, celeste i grisenc-, dues mans aixecades, per representar el clàssic "xoca-la!" i nous animals, com ara una medusa, un alci o una oca.De moment, la llista és només una interpretació que fa el cercador, que forma part d'Unicode, però habitualment les propostes acaben per ser definitives. Un cop aprovades,. Malgrat que cal respectar l'essència del significat, hi ha certa llibertat creativa. Un cas en què cada plataforma va variar-ne el disseny va ser amb la pistola, ja que algunes companyies van optar per representar-hi una d'aigua.Si se segueix la programació habitual,dels pictogrames. Durant el 2023 ja s'adoptarien a la resta de plataformes.Segons els càlculs del mitjà 3/24, aquesta proposta és. Altres anys s'han assolit fins i tot les 334 propostes, com va ser el cas de la modernització 13.0.Cal destacar quea través del seu portal. De fet, el Consorci Unicode ja accepta propostes per l'actualització. Això sí, per aprovar-la es demana que tingui un índex d'ús potencial elevat i demostrable.

