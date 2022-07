Dimiteix Adriana Lastra com a número dos del PSOE

La vicesecretària general del PSOE,, ha presentat aquest dilluns la seva dimissió com a número dos del partit per. Segons ha detallat Lastra en un comunicat, en els darrers mesos hi ha hagut "" en la seva vida, que l'obliguen a tenir "tranquil·litat i repòs". En les darreres setmanes ha agafat unaque s'allargarà encara durant un temps."Per tot això, i davant la dificultat de compaginar les exigències deimprescindibles en la meva situació actual amb la intensitat que exigeix la direcció del PSOE, he presentat la meva dimissió", ha dit Lastra. Ja ho ha traslladat al secretari general del partit,, i ha enviat un missatge d'agraïment als seus companys de la formació i a la militància.Lastra (Ribadesella, Astúries, 1979) va arribar a la secretaria general del PSOE el 2017 i ha ocupat el càrrec durant cinc anys. Amb l'arribada de Sánchez a la Moncloa l'any 2018 es va convertir endel grup socialista al Congrés, en substitució de Margarita Robles. L'any passat va ser substituida per. Lastra és considerada una persona de lade Sánchez. Fins ara, ha ocupat un càrrec en l'estructura interna del partit.Després de transcendir la notícia, el president del govern espanyol ha traslladat el seu suport a Lastra a través de les xarxes socials. "Gràcies al teu compromís i entrega durant tots aquests anys el canvi al PSOE i a Espanya ha estat possible. Seguirem treballant junts", ha dit Sánchez. Adrián Barbón, president d'Astúries i líder deal territori, ha concretat que Lastra deixa el càrrec per descansar durant el seu

