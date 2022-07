Desallotgen una festa il·legal a un parc natural tancat per l'alt risc d'incendi

Elsi les policies locals de Premià de Dalt i de Teià (Maresme) han desmantellat, amb l'ajuda delsi de l'(ADF), una festa a la muntanya amb 25 persones que contravenia les restriccions decretades als espais naturals en plena onada de calor.Els fets han passat al turó d'en Baldiri, al Parc de la Serralada Litoral, on segons l'Ajuntament de Premiàmalgrat el risc extrem d'incendi.Un integrant de l'ADF que controlava la zona ha detectat la festa al parc, a tocar del terme municipal de Teià. Els cossos policials han identificat i denunciat els assistents per haver accedit a undes del 15 de juliol i n'han denunciat quatre per tinença de substàncies estupefaents.Els Mossos es faran càrrec de la instrucció per festa il·legal i per la presència de drogues i alcohol iper incompliment del ban que prohibeix l'entrada al parc.

