Triquell d'«Eufòria» presentarà el seu primer disc el 2023 a la Sala Apolo

Els concursants de la primera edició del programade TV3 continuen recuperant-se emocionalment del cap de setmana que han viscut al Palau Sant Jordi després de dos concerts que. Un dels finalistes del concurs musical, en Triquell, encara té més bones notícies per seguir en l'èxtasi emocional. El cantant depresentarà el seu primer disc el 13 de maig de 2023, en el marc del festival. Ho farà a la. Les entrades es posen a la venda aquest dilluns a les 10 del matí al web del certamen.A més a més, els motius de celebració també s'estenen a quatre concursants més del talent show català.l'edició d'enguany de l'esdeveniment musical, que se celebrarà el 7 d'agost a Roses.Els artistes actuaran per separat amb les seves bandes, faran col·laboracions especials i interpretaran alguns dels temes més sonats del concurs musical., es podran escoltar en directe per primera vegada cançons de nova creació. Les entrades es posaran a la venda demà a les 20.00 a la pàgina web de Sons del Món.Aquest mateix estiu, Triquell entrarà a l’estudi per a enregistrar-hi algunes de "les moltes cançons que té preparades i que per la seva qualitat" van convèncer l’equip del segell independent barceloní Halley Records. L'empresa és responsable de diverses de les carreres discogràfiques més importants del nostre país: artistes comformen part de les seves vitrines.El finalista del programa de TV3 presentarà la seva primera cançó després de la temporada estival, que ja ha anunciat que bascularà entre els gèneres del pop i la música urbana. Després de quatre mesos submergit en el programa,per exercir-hi una de les seves principals passions: la producció i la gravació de cançons.

