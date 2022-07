Ara al matí es comencen a incorporar els mitjans aeris de #bomberscat en les tasques d'extinció de #IFPontVilomara; 2 helicòpters de comandament, 4 helicòpters bombarders i 2 avions de vigilància i atac. pic.twitter.com/Tnw1sv7HOS — Bombers (@bomberscat) July 18, 2022

L'incendi del Pont de Vilomara crema cases a Les Brucardes Foto: Cedida

Trànsit reprès al 90%

Es reincorporen els mitjans aeris

Joan Ignasi Elena. Foto: ACN

"El foc no és per anar-lo a observar"

Durant la seva compareixença, el conseller Elena va ser molt contundent amb la ciutadania que no havia fet cas de les recomanacions de les autoritats competents de confinar-se a casa: "el foc no és per anar-lo a observar", va dir, tot al·ludint a la "seguretat de cadascú i dels professionals". #BonDia



⚫🔥 En aquests moments, només hi ha tallada una via per l'#IFPontVilomara:



➡ BV-1224: El Pont de Vilomara i Rocafort



ℹ Seguiu informats de l'evolució i l'afectació d'aquest incendi als comptes de @bomberscat, @mossos i @emergenciescat



Durant la seva compareixença, el conseller Elena va ser molt contundent amb la ciutadania que no havia fet cas de les recomanacions de les autoritats competents de confinar-se a casa: "el foc no és per anar-lo a observar", va dir, tot al·ludint a la "seguretat de cadascú i dels professionals".

Els Bombers han intensificat aquesta matinada lesque crema aldes d'aquest diumenge. En total, continuen treballant a la zona 138 dotacions terrestres i nou d'aèries, aquests últims s'han incorporat a primera hora del matí. hi ha un miler de persones desallotjadesL'incendi es va originar alal Bages, aquest diumenge al migdia; un incendi que, de moment, avança virulent tot i que s'ha aconseguit, que és el que més preocupa. "En aquest flanc s'hi està treballant amb molta intensitat. El foc no ha avançat, però continua com fins ara, molt virulent i amb el risc que hi hagi un rebrot quan pugi la temperatura i baixi la humitat", ha explicat aquest matí el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. El conseller també ha avançat que ja hi hauria unes 1.500 hectàrees cremades, a l'espera encara de l'últim recompte.Segons l'inspector en cap dels Bombers, David Borrell, eldel foc s'ha aconseguit. Tot plegat, gràcies a lai a l'esforç ingent de les 118 dotacions terrestres que hi han estat treballant, així com també la unitat GRAF, els ADF i diversos pagesos de la zona.Arribar aaquest matí de dilluns, assenyalava Borrell, "seria una mica l'objectiu que ens marquem". Així mateix, l'inspector ha avançat que la previsió és que aquesta tarda sigui "molt dura", amb altes temperatures, i és per això que el cos vol que, arribada l'hora de, "l'afectació sigui el més menor possible".Les afectacions més importants són a les urbanitzacions de(Sant Fruitós) i(el Pont de Vilomara), que van rebre l'impacte directe del foc, amben diferents nivells. Elena celebra que, malgrat tot, "". Només quatre persones han resultat ferides lleus.En previsió d'un nou dia de, Elena va insistir ahir que era "necessari" que "tots els efectius possibles" se centrin a atacar, únicament, el foc del del Bages. A més, va recordar en com de complicat serà, a la Catalunya Central i a tot el país, el dia que tot just comencem, motiu pel qual ja va avançar que potser s'aplicarien noves mesures i es perllongarien les existents.Les flames van obligar a evacuar més de dues-centes veïnes i veïns de les poblacions dei el, que van ser traslladades enon han passat la nit. Així mateix, també es van confinar els habitants de Sant Fruitós i Navarcles; un confinament queva precisar que era "per prevenció", no perquè els municipis corressin perill.En l'incendi hi estan treballant més deEn un inici es deia que el potencial del foc era de 1.600 hectàrees, però la xifra s'ha elevat a les 6.000.Durant la jornada d'ahir, Trànsit també va informar de diversos talls de carreteres a causa de la proximitat amb el foc: la BV-1124 Rocafort-Pont de Vilomara, la BV-1125 accés C-55-Pont de Vilomara, la BV-1129 accés C-55-Sant Vicenç de Castellet i la. Hores d'ara, totes les vies s'han reobert a la circulació, excepte la la BV-1124, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.A dos quarts de vuit d'aquest matí, s'han reincorporat en les tasques d'extinció de l'incendi els mitjans aeris dels Bombers. Es tracta de dos helicòpters de comandament, quatre helicòpters bombarders i dos avions de vigilància i atac.

