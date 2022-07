El segon incendi més gran de l'estiu avança sense control al Bages i ja arriba a urbanitzacions

Joan Ignasi Elena, al Pont de Vilomara Foto: ACN

Lesde l’incendi forestal delhan arribat a cases de la urbanització de, pertanyent a, i a la de, dos dels punts on ha calgut fer evacuacions per la proximitat de les flames.L'incendi ja ha afectat. Segons dades provisionals dels Agents Rurals, 194,57 d'aquestes hectàrees són deli l'Obac, espai d'interès natural tancat als visitants des de divendres per l'onada de calor.El foc ha començat sobre les 13.00 hores al Pont de Vilomara i Rocafort i ha obligat a evacuar unes, sobretot d'urbanitzacions. Protecció Civil ha explicat que hi ha unes 4.500 confinades a les localitats properes al foc a causa del fum. Per municipis, han cremat al Pont de Vilomara 783,09 hectàrees; a Sant Fruitós de Bages, 207,01; 27,95 a Sant Vicenç de Castellet, i 214,56 a Talamanca.El conseller d’Interior,, ha explicat que hi ha una “afectació important” en algunes urbanitzacions, com a Les Brucardes i a River Park, on s’han malmès alguns habitatges, ja sigui sencer o una part. Els 200 evacuats es reparteixen entre tres centres i cases de familiars i amics. Dues persones han resultat ferides lleus: una per un cop de calor i un professional amb una cremada menor. Hi ha 350 bombers treballant i pràcticament tots els mitjans aeris de Catalunya s’han abocat en aquest incendi.L’inspector en cap dels Bombers,, ha explicat que aquest incendi ha tingut un comportament “extrem” i ha avançat per tot arreu més ràpid que la capacitat que tenen d’aturar-lo. Ha calgut destinar molts recursos a les tres urbanitzacions afectades. Aquest comportament “agressiu” s’acabarà al vespre, quan es preveu que baixi la intensitat de les flames i les forces entre l’incendi i els Bombers es puguin igualar. La prioritat és el cap de l’incendi i el flanc esquerre, on hi ha laUn cop s’aconsegueixi estabilitzar això llavors els Bombers se centrarien els seus esforços a evitar que el foc no avanci cap alEl potencial del foc és ara d’unes 6.000 hectàrees i ja n’hi ha un miler d’afectades.

