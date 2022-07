Detenen un jove per matar la seva mare d’una ganivetada a Maçanet de la Selva

Elshan detingut un jove d'uns 30 anys per matar la seva mare d’una ganivetada al coll a(Selva). La policia ha rebut un avís a les 11.50 hores que hi havia una dona ferida d'arma blanca al carrer.Diversespolicials i dels’han desplaçat al lloc, però la persona ha acabat morint poc després. Unes hores després, els Mossos han detingut a Massanes el fill, que havia fugit amb un quad després dels fets. En un comunicat, l’Ajuntament de Maçanet constata que el noi podria haver patit un brot psicòtic.Segons ha pogut saber de l’ACN, el marit de la víctima ha demanatdesprés dels fets al punt d’ambulància del municipi, però ja no han pogut fer res per salvar la seva vida. L’Ajuntament lamenta profundament la mort de la dona i condemna el parricidi.L’alcaldessa,, ha decretat un dia de dol a partir de diumenge. Aquest dissabte hi haurà un minut de silenci a la plaça de l’Ajuntament.

