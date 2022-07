Xavi es queda a terra: per què no ha pogut viatjar amb l’equip als Estats Units?

L’entrenador del Barça,, no ha pogut agafar l’avió cap als, país on l’equip farà el primer stage de pretemporada. Els futbolistes han viatjat sense el líder del vestidor, i la culpa l’han tingut uns problemes burocràtics relacionats amb el passaport. El fet que Xavi hagués jugat en tres ocasions a l’quan era futbolista aha estat l’impediment que no li ha permès agafar el vol.Des del club s’apunta que laes preveu arreglar en poques hores, de manera que el tècnic es podria retrobar amb els jugadors ja aquest diumenge o, a tot estirar, dilluns.Durant els dies de preparació, l’equip té previst disputar alguns partits amistosos, el primer dels quals serà el 23 de juliol contra el Reial Madrid. El club preveu que el nou fitxatge, el davanter, pugui debutar amb la samarreta blaugrana en aquest matx contra l’etern rival.

