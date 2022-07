Els Bombers treballen en un aparatós incendi a l'aeroport de Sabadell

L'incendi al sector interior de l'aeroport de Sabadell que ha afectat 4 mòduls, un transformador i les instal·lacions d'una aerolínia està extingit i estem acabant de remullar i revisar la superfície cremada de l'exterior. pic.twitter.com/OgkcMiRLHs — Bombers (@bomberscat) July 16, 2022

Elsde la Generalitataparatós(Vallès Occidental), que s'ha declarat aquest dissabte a les 12:46 del migdia. El foc ha començat en una zona de vegetació i d'horts propera al Riu Sec, a tocar de l'estació de servei Cepsa.Concretament, han afectat quatre mòduls, un transformador i les instal·lacions d'una aerolínia, però afortunadament, no s'ha declaratProtecció Civil ha posat en prealerta el Pla Aerocat pels fets i els Bombers encara treballen a la zona amb vuit dotacions terrestres i un mitjà aeri. A hores d'ara, revisen la superfície cremada de l'exterior i remullen la zona. Les operacions al centre estan aturades i, així com totes les persones que hi eren congregades,L'aeroport -el segon d'Aena a la província de Barcelona- està especialitzat en aviació general, formació de professionals del sector aeronàutic i és base de diferents mitjans aeris d'emergència. Precisament, un helicòpter dels Bombers que realitza les seves guàrdies en aquest mateix espai, ha estat un dels primers mitjans d'extinció que ha actuat sobre un foc, que, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.

