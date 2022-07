El líder del PSC,, ha demanat al president de la Generalitat,, que compleixi i que convoqui una. "Sense això no solucionarem res", ha reflexionat tot subratllant que cal que hi participinHo ha dit durant la seva intervenció en la reunió del consell nacional del PSC que s'ha celebrat aquest dissabte a Terrassa per ratificar els primers 84 alcaldables per les eleccions municipals. Illa ha considerat que, però ha reiterat la seva aposta per una taula de partits que també obri el diàleg entre catalans. El líder socialista ha defensat que "cal posar fi a la divisió i reivindicar allò que ens uneix".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor