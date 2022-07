El Bayern anuncia que Lewandowski ja és lliure per fitxar pel Barça

Robert Lewandowski is set to join FC Barcelona.



Full details: https://t.co/LQ59LnkBZW — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 16, 2022

El davanter polonès. Així ho ha anunciat el seu club d'origen, el Bayern de Munic, a les seves xarxes socials aquest dissabte. El club alemany ha explicat que ha arribat a un "acord verbal" amb el Barça, però que hi ha serrells del contracte de Lewandowski amb l'equip blaugrana que encara s'han de treballar. I tot i que no ha transcendit l'import pel qual es tancaria la venda, hi ha fonts que apunten que la xifra rondaria elsmés primes.D'aquesta manera, el president del Barça, Joan Laporta, aconseguiria fer realitati, amb el polonès, signaria eldesprés de les arribades de Christensen, Kessié i Raphinha, a més de la de Pablo Torre, que en principi tindrà fitxa del filial.Davanter i golejador de rendiment immediat, Lewandoski serà una nova i atractiva opció per l'estratègia futbolística del tècnic, que demanava ampliar la capacitat d'atac de l'equip. Amb ell,

