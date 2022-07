La consellera de la Presidència,, ha afirmat que de la reunió de la taula de diàleg han de sortirsobre la judicialització i la "repressió". En cas de no ser així, "no s'entendria el que estem fent", ha dit a RAC1. En ser preguntada pel cas de, ha respost que no parlen de temes concrets sinó de delictes "forassenyats" que no existeixen a Europa, com el de sedició, i d'assumptes com el Tribunal de Comptes.També ha explicat quei ha reconegut que "dependrà dels resultats" de la taula, que segurament es farà a Madrid, i sobre la qual ha reiterat que és "de govern a govern". Sí que ha avançat, però, que entre els participants, hi serà ella i, previsiblement, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. També ha obert la porta a què hi pugui participar algun conseller més i ha assegurat queLa consellera ha detallat que en les pròximes dues setmanes treballaran "intensament" per tractar temes sobre la judicialització. "Tenim sobre la taula una carpeta d'agenda antirepressiva, i cal treballar-la", ha manifestat Vilagrà, que ha afegit que l'objectiu és aconseguir resultats en temes que són importants per al país.Ha reconegut que es treballa per reconstruir la confiança entre els dos governs després del cas Pegasus i ha admès que això "no passa d'un dia per l'altre". La política ha afirmat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es va "comprometre" amb el president català, Pere Aragonès, a col·laborar per. "Necessitàvem fer una aturada, crear garanties i fer fonaments per aquesta negociació perquè fructifiqués, però per sobre hi havia d'haver garantires sobre aquest cas", ha declarat.Vilagrà ha indicat, però que l'executiu de Sánchez creu que aquest cas està tancat, mentre que el Govern no. La consellera ha valorat la destitució de la directora del, però ha considerat que, que fins ara ha estat "un element més de repressió". Per a ella,

