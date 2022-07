Junts descarta asseure's a la taula de diàleg: «No ens deixem arrossegar per cants de sirena»

Pressió a Junts per ser a la taula de diàleg

La segona fase del congrés deja està en marxa. L'han obert la presidenta de la formació,, i el secretari general,, que comanden el partit des del 4 de juny en el conclave celebrat a. La taula de diàleg, que es tornarà a reunir a finals de juliol -així ho van pactar els presidents Pedro Sánchez i Pere Aragonès en una reunió a la Moncloa-, ha centrat el discurs de Turull. "No ens hem de deixar arrosssegar per. Ara, de sobte, a Sánchez li agafa un desfici perquè Junts estigui a la taula, però mb la gent que diguin ells i a parlar del que diguin ells. I nosaltres, a fer bondat. Que sàpiguen que aquesta taula només serveix per quedar i per tornar a quedar.", ha ironitzat el secretari general del partit, que ha insistit que la taula necessària és que la s'hauria de posar en marxa per recosir la unitat de tots els actors de l'independentisme. Una intervenció amb la qual, de nou, Junts descarta asseure's a la mesa de negociació en els termes que està formulada entrei el"Sempre hem dit que taula de negociació ha de ser amb, i per l'amnistia i autodeterminació. Si és per això, veiem-nos. Per fer de socorristes d'un naufragi electoral del PSOE, no. Sánchez és capaç d'ofegar Catalunya per quedar-se a la Moncloa", ha remarcat Turull, que també ha retret el funcionament d'altres "taules" com les que estan quedant en evidència amb els àudios de l'excomissari, que demostren els moviments per acabar amb l'independentisme. "No ens deixarem intimidar", ha ressaltat l'exconseller, que ha demanat "passar a l'acció". "Ja prou de veure-les venir, d'estar pendents de Madrid. Comença a ser hora que fem coses perquè", ha remarcat."Hem de posar les llums llargues i pensar en gran, en quin país ambicionem en tots els ordres. Horitzó i objectiu nacional", ha reflexionat Turull, que ha indicat que hi ha "reptes ingents". "No hem de dedicar-nos als retrets, a lesi a les. Junts va néixer per assolir la independència. Vam néixer per això, i no ho podem oblidar", ha ressaltat l'exconseller de la Presidència, amb un discurs molt més polític que el de Borràs, centrat en bona mesura en la seva situació personal, que també és un del principals debats que afronta el congrés d'aquest cap de setmana."La repressió és una estructura de l'Estat, i creieu-me: sé del que us parlo. He viscut un moment especialment dur. Us vull agrair les mostres de suport", ha apuntat Borràs en referència a l'escrit de, que li demana sis anys de presó i 21 d'inhabilitació pel cas de la(ILC). La presidenta del Parlament ha apuntat que la manca d'empatia i "d'empara" en els moments de "màxima dificultat" és la "més gran mostra d'en la dimensió personal i d'indiferència en el terreny institucional". "Per això us puc donar les gràcies. Les mostres d'empatia em demostren que Junts no és ni inhumà nidavant les injustícies. Prestigiar el Parlament és defensar-lo davant d'un Estat que ens vol agenollats i atemorits", ha indicat. Turull ha arrencat el discurs dient queQue Junts s'allunyi de la taula i que a Palau ja donin per descomptat que tampoc s'asseuran a la delegació catalana del juliol no vol dir, però, que tant Aragonès com la Moncloa, amb missatges coordinats, els pressionin per ser-hi. La ministra Isabel Rodríguez va indicar que el millor escenari seria la inclusió de tots els actors de les dues coalicions -ERC, Junts, PSOE i-, però per ara és una fotografia de concreció difícil. Les delegacions, en tot cas, sí que variaran : Aragonès i Sánchez no formaran part de la mesa. Es dona per feta la presència de Torrent i Vilagrà, i també que la delegació estatal -de cinc ministres a Barcelona el mes de setembre passat- es reduirà. Fonts de la Moncloa remarquen que no han establert contactes directes amb Junts com a partit perquè facin el pas de nomenar consellers per ser a la mesa. A Palau i a l'executiu espanyol es té pactat que la taula continua sentEl front deés on més vies d'aigua s'han produït entre. No només per les discrepàncies evidents al Congrés - aquest debat de política general n'ha tornat a ser un exemple diàfan -, sinó per l'enfocament de les relacions amb el govern espanyol. La reactivació del diàleg no s'ha escapat de les tibantors habituals entre socis i, de fet, a Palau ja donen per fet -així ho detallen diverses fonts consultades per- que, en cas de concretar-se aviat una reunió de la mesa de negociació, Junts se'n tornarà a quedar fora . Ho argumenten amb el fet que el partit, per boca de la seva portaveu a Madrid,, ha repetit aquesta setmana l'argumentari posat en circulació fa uns dies per la cúupula de la formació:. Un element més que ha impactat -de nou- en la cita dels dos presidents, immersos en la tasca de reconstruir les confiances.Tanmateix, segons les fonts governamentals consultades, encara no s'ha tractat en els espais de coordinació què passarà en cas que la taula sigui convocada oficialment. És a dir: només en el moment que s'hi trobi espai en el calendari -com així ha estat de cara a l'última setmana de juliol, segons l'acord entre presidents- es traslladarà als òrgans de coordinació què fer amb l'alineació de la part catalana. L'any passat, Junts va proposar quatre noms - Jordi Puigneró, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Míriam Nogueras - dels quals només un, el del vicepresident, s'adeia al criteri fixat per Aragonès i la Moncloa, que es manté per la futura trobada, seguint el que van tornar a solemnitzar la setmana passada Vilagrà i Bolaños : només hi poden anar consellers i ministres. "Encara no hem entrat en aquests detalls", remarquen fonts de Presidència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor