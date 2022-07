El policia acusat de matar la parella a trets amb l'arma de la feina s'enfronta a 24 anys de presó

El judici es farà a l'Audiència de Girona amb jurat popular

L'agent de laacusat dela matinada del 20 d'abril del 2019 s'enfronta a. La fiscalia i l'acusació particular li han atribuït un delicte d'assassinat amb lesde parentiu i gènere perquè va ser un: "L'acusat va disparar i matar la parella per demostrar el seu domini i superioritat en la relació que tenien".Segons ha recollit l'escrit d'acusació del fiscal, acusat i víctima tenien una relació sentimental des de feia més d'un any. Ell estava(Ripollès). La nit del 19 al 20 d'abril del 2019 van estar plegats fins que, ja de matinada, van decidir anar a casa de la víctima, situada al carrer Verge de la Guia d'Olot. La dona hi va arribar primer. Segons la cronologia que ha pogut establir la investigació, cap a dos quarts de dues de la matinada ja era a casa. El processat, ha apuntat el fiscal, va anar primer a Camprodon i va arribar al domicili entre les 2:15 i les 3:00 hores de la matinada del 20 d'abril. Ja duia, ha sostingut Barata, la pistola reglamentària dins una motxilla:L'acusació ha remarcat que la víctima. Cap a les 3:12 hores de la matinada, ha continuat relatant el fiscal, l'acusat va arribar a casa de la víctima. La dona va obrir la porta, però poc després van reprendre la discussió. "L'acusat, després d'agredir-la causant-li contusions a la zona ocular i al cap, va rebre l'impacte d'una ampolla de vidre llançada per la víctima", ha exposat el fiscal, que ha afegit que va ser aleshores quan l'agent va obrir la motxilla i va agafar l'arma. "Amb la intenció d'acabar amb la vida de la víctima, va agafar la pistola reglamentària, carregada, es va apropar a la seva parella i la va encanonar", ha relatat l'acusació pública. Segons el fiscal, en aquell momenten una cadira en un racó de la cuina, prop de la terrassa". El processat va disparar "diverses vegades i a curta distància". Els trets van impactar al crani i a la part superior del cos de la dona, que no es va poder defensar i va morir a conseqüència dels trets.Tant el fiscal com l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod en nom de la família de la víctima, han sostingut que es va tractar d'un crim masclista perquè. De fet, les acusacions han considerat que això generava "rancor i ressentiment en l'acusat", que va acabar volent fer una "exteriorització violenta de la seva superioritat i dominació".Segons l'escrit de l'acusació pública, l'agent sabia perfectament queper acabar amb la vida de la víctima: "Va realitzar diversos trets i a zones vitals, aprofitant-se de la intimitat del domicili i amb la víctima i ell com a úniques persones presents a la cuina, en horari intempestiu i amb la dona en un estat d'indefensió perquè no podia defensar-se contra uns trets d'una arma disparats de manera inesperada i sorpresiva"., un d'ells menor d'edat en el moment dels fets. A banda de la pena de presó,a ells, al seu domicili o al lloc on estudiïn durant un termini de 10 anys superior a la pena imposada. També ha sol·licitat llibertat vigilada ipel dany moral. Monguilod ha demanat la mateixa condemna, però ha elevat la indemnització a 400.000 euros. També han apreciat en el processat una atenuant de reparació del dany perquè ha consignat diverses quantitats de diners per fer front a les possibles indemnitzacions.Segons va transcendir en el moment dels fets,quan es va produir l'assassinat. Quan es va despertar, ja al matí, va anar a l'habitació de la seva mare i hi va trobar el policia ple de sang perquè s'havia engegat un tret al cap per autolesionar-se. Quan va anar a la cuina, va localitzar el cos sense vida de la seva mare.Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 8:20 del matí. Quan van arribar al pis, van detenir el sospitós i els serveis sanitaris el van traslladar a l'hospital. Encara estava ingressat quan la comitiva es va desplaçar a l'hospital Trueta de Girona per fer el pas a disposició judicial. El jutjat va decretar presó provisional sense fiança.

