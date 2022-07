Barcelona fa un pas més per connectar el tramvia

fa un pas més perde la ciutat. L’Ajuntament i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) han tret a licitació la redacció del projecte executiu de ladel Trambaix i el Trambesòs per implantar una xarxa tramviària unificada en el tram comprès entre Verdaguer i Francesc Macià, per un. La unió del tramvia permetrà que Barcelona compti amb unde l'Àrea Metropolitana.Es tracta del primer tràmit per fer realitat la segona fase de la connexió de la xarxa tramviària i completar així la implantació d’un tramvia unificat. La licitació es fa en paral·lel a l’execució de la reforma de l’avinguda Diagonal i la xarxa de tramvia entre Glòries i Verdaguer que ja s’està duent a terme. L’inici de la tramitació del projecte executiu suposa un pas endavant que ha de permetre, de manera ininterrompuda.La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat,, ha assegurat que "avui estemde poderEl pas que fem ara ens permetrà començar a redactar el projecte aquest any i això ens obre la porta que, un cop acabades les obres del tram actual, puguem començar tot seguit les de la fase següent".Sanz també ha subratllat que la unió de la xarxa tramviària permetrà. "Cada cop estem més a prop de donar resposta a un gran deute de la ciutat i de la mobilitat metropolitana", ha dit la tinent d'alcaldia. La connexió del Trambaix i el Trambesòs, a més d’implantar la xarxa tramviària, ha de possibilitar continuar lade l’avinguda Diagonal, amb l’objectiu d’la seguretat delsi dels, i donar als ciutadans més espai per al passeig a peu ampliant les voreres.El projecte executiu que ara es licita haurà de contemplar els treballs necessaris per(infraestructura i superestructura) en tot l’àmbit -pressupost de 460.454,07 €- i les actuacions desituat entre el passeig de Sant Joan i el passeig de Gràcia (tronc central, parterres, calçades laterals i voreres); les del tram comprès entre el passeig de Gràcia i la plaça Francesc Macià (tronc central, parterres i ajustos de calçades laterals); i també la part de l’avinguda Diagonal fins a l’avinguda Sarrià on s’hauran de fer algunes intervencions de reurbanització al tram central i a la calçada lateral mar per poder dur a terme la connexió amb la xarxa tramviària ja existent -pressupost de 453.942,98 €. La previsió és dur a terme l’adjudicació de la redacció del projecte abans de final d’any. S’estima que la redacció del mateix tindrà una durada d’un any.

