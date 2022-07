​Millora la connexió en bicicleta entre Barcelona i Sant Adrià

L'eix Bicivia 3 connectarà Montgat amb el Prat de Llobregat

Rotonda a l'«estil holandès» al nou carril bici. Foto: AMB

Pas endavant en laa l'. Aquest divendres, el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’a, i l’alcaldessa de, Filo Cañete, han inaugurat el nou carril bici construït a l’inici del pont dels Passadors a Sant Adrià de Besòs.Aquest nou tram, cofinançat amb fons FEDER, forma part de la xarxa pedalable metropolitana Bicivia –concretament, de l’eix 3– i esdevé una de les principals connexions metropolitanes per facilitar la circulació en bicicleta, de manera ràpida i segura, entre el Barcelonès nord, Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. I, més endavant, quan l’eix estigui completat, amb el Baix Llobregat.L’actuació, que ha suposat la creació d’un quilòmetre de carril bici (500 metres d’anada i 500 metres de tornada) abans de l’accés al pont que connecta Barcelona amb Sant Adrià de Besòs, ha comptat amb uns. Les obres van començar el setembre de l’any passat i s’han enllestit aquest mes de juliol.Aquest nou tram de Bicivia, que dona continuïtat al de la rambla Guipúscoa de Barcelona, discorre pel carrer del Tibidabo (l'antiga carretera N-II), al terme municipal de Sant Adrià de Besòs, entre el carrer d’Extremadura i la rotonda de l’Arc. Aquesta darrera és una de les primeresde la metròpolis de Barcelona que segueix, amb prioritat per a les bicicletes.Aquest nou tram que s'ha inaugurat forma part de l’, la xarxa pedalable de la metròpolis de Barcelona dissenyada per l'AMB. Amb nou eixos principals i més de 500 km, la Bicivia permetrà creuar el territori de nord a sud i d'oest a est.Properament, l’AMB abordarà les dues següents fases d’aquest projecte (al pont de Passadors i al nucli urbà de Sant Adrià), per donar continuïtat a la xarxa i fer-la arribar fins a Badalona. D’altra banda, aquesta zona de Sant Adrià, a l’alçada del riu Besòs, es connectarà també amb l’eix Bicivia 8.L’eix Bicivia 3, un cop completat, connectarà el, creuant la metròpolis de Barcelona al llarg d’uns, a través de les avingudes metropolitanes més rellevants com la Gran Via, la rambla Guipúscoa i la seva continuació a través del pont dels Passadors per l’avinguda d’Alfons XIII, ja al marge esquerre del riu Besòs. Actualment, l’eix Bicivia 3 està executat en un 73 %.

