Els canvis que revolucionaran el futur del Bluetooth

Elva perdre popularitat amb l'arribada de les xarxes socials i, sobretot, dels serveis de missatgeria que permetien enviar arxius, com ara imatges o d'àudio. Els, però, van tornar a revolució aquest sistema que cada cop és més emprat amb els. I ara, Bluetooth es prepara per viure unaHan creat un nou sistema estàndard, el, que augmenta exponencialment la, així com les possibilitats que oferia, fins ara el sistema. És més eficient i permetrà les: des d'una font es podrà enviar senyal a un nombre il·limitat de dispositius.Serà més eficient gràcies al nou, l'algoritme responsable de comprimir i descomprimir la informació digital dels arxius que permet reduir-los al màxim perdent la mínima qualitat. Això ajudarà a, un dels principals problemes, fins ara, que tenia el sistema Bluetooth.Amb tot, però, la novetat més destacada i més revolucionària serà la possibilitat de fer. Així, Bluetooth deixarà de ser una experiència individual en què es connecta un dispositiu emissor amb un de receptor. La tecnologia Auracast, que arriba amb LE Audio, permetrà habilitar la connexió de diversos dispositius a una mateixa font emissora.

