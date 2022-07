Catalunya s'apropa als 1.000 casos de verola del mico confirmats

La Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya té registrats 945 casos de, gairebé 300 més que fa una setmana, quan n’hi havia 662. En total s’han notificat 1.082 casos sospitosos o probables.La majoria dels casos confirmats sónamb edats compreses entre els 19 i els 66 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 12 de juliol. Gairebé tots els casos han presentatde ganglis icutànies. El mecanisme de transmissió probable més freqüent és el contacte estret, moltes vegades amb, en el context d'esdeveniments festius.Les lesions s’han localitzat en la majoria dels casos en lesi oi, en la major part dels casos també s’han presentat en altres localitzacions. Aquestes lesions poden produirpermanents i complicacions que, en algunes ocasions, també poden requerir hospitalització.Les persones que són un cas confirmat o en estudi és molt important que evitin el contacte amb altres persones o animals. Així mateix, no han de compartir objectes comde llit,o estris de menjar. En el cas de ser un contacte d’una persona que ha donat positiu en verola del mico, s'ha d’estar atent als possibles símptomes. Des dees va fent el seguiment dels casos i es tracen les cadenes de transmissió per informar les persones que hi han estat en contacte de risc.

